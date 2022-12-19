لجنة التحقيق حول هجوم الكابيتول تدرس التوصية بتوجيه الاتهام لترامب وتعتبره "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"

هناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

اعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول في وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"ويفترض أن تصوت اللجنة في ختام اجتماعها على ما اذا ستوصي باطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق وبعض المقربين منه.

ومن جهتها قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن "رفض الرئيس ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"مشددة على أن "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وهناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونون معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا الى حد كبير لان أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بانفسهم الى قطب العقارات السابق، وويعود الأمر الى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما اذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.

ويعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديموقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021، ويتوقع أن تحض اللجنة وزارة العدل على توجيه التهم الى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة اجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث الى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق الى البيت الأبيض للعام 2024.

في ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.