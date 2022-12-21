وسط توترات شديدة مع روسيا: مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين سفيرة لدى موسكو

جاء قرار مجلس الشيوخ قبل إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس في رحلته الأولى إلى الخارج منذ الغزو الروسي

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، بـ 93 صوتا مؤيدا وصوتين معارضين على تعيين دبلوماسية تجيد الروسية سفيرة للولايات المتحدة لين ترايسي في موسكو، وسط توتّرات شديدة مع روسيا منذ شنت الأخيرة هجومها على أوكرانيا، جاء هذا القرار قبل إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس في رحلته الأولى إلى الخارج منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير المنصرم.

وستحلّ ترايسي محّل جون سوليفان الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب وتقاعد في أيلول/سبتمبر.

وكانت لين ترايس سفيرة للولايات المتحدة لدى أرمينيا والمسؤولة الثانية سابقا في السفارة الأميركية في موسكو. وهي أوّل امرأة تتبوّأ هذا المنصب الإستراتيجي، وسبق للين ترايسي أن عملت في جمهوريات سوفياتية سابقة، هي جورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان. وكانت أيضا بين 2006 و2009 أبرز الدبلوماسيين الأميركيين في مدينة بيشاور الباكستانية ونجت من هجوم نفّذه مسلّحون على سيارتها الرسمية.

وفي السياق قال السناتور بوب مينينديز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "حتّى لو واصل بوتين حربه الهمجية هذه، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى سفير يمثّلها في موسكو" مشيرا إلى أن لين ترايسي "تتمتّع بالجرأة اللازمة لاداء هذه المهام في وجه حكومة معادية، ولتمثيل أميركا خارج نطاق الكرملين".

وتشهد العلاقات الروسية الأميركية إحدى أسوأ أزماتها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تلّقت مذاك دعما كبيرا من إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، من أسلحة ومساعدات مالية، غير أن البلدين أبقيا على قنوات الاتصال.