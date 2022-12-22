نيويورك: قاض يأمر بإخلاء سبيل مؤسس"اف تي إكس" لقاء 250 مليون دولار كفالة

أعرب عن "رغبته في ضمان أن يستعيد العملاء المعنيون أموالهم"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" وسيتابع بتهم الاحتيال الجنائي بعد انهيار منصة العملات

أمر قاض ولاية نيويورك غابرييل غورنشتاين بالإفراج عن سام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك لشركة اف تي إكس FTX، بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، اليوم الخميس، بينما ينتظر محاكمته بتهم الاحتيال الجنائي بعد الانهيار المذهل لمنصة العملات المشفرة، جاء ذلك خلال جلسة توجيه الاتهام لبانكمان-فريد في محكمة فدرالية في مانهاتن بعد تسليمه من جزر الباهاماس.

وكان سام بانكمان-فريد، قد وافق، أمس الأربعاء، على تسليمه إلى الولايات المتحدة وخلال جلسة استماع، أعرب عن "رغبته في ضمان أن يستعيد العملاء المعنيون أموالهم"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي هذه الأثناء، كشف المدعي الفدرالي في مانهاتن عن توجيه تُهم إلى شخصيّتين رئيسيتين في القضية. وأقرّ هذان الأخيران بأنهما مذنبان فيما أبديا تعاونهما مع الحكومة، ممّا يعني إمكانية تجريم سام بانكمان-فريد.

وهذان الاثنان هما كارولين إيليسون الرئيسة السابقة لشركة "ألميدا ريسرتش"، وغاري وانغ الشريك المؤسّس لـ"اف تي اكس"، ووُجهت إليهما اتهامات "في ما يتعلق بدورهما في الاحتيال الذي ساهم في انهيار اف تي اكس"، حسبما أفاد داميان وليامز من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وكانت جزر الباهاما، قد اعتقلت، الإثنين المنصرم، الملياردير المشفر السابق ومؤسس بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة سام بانكمان فرايد (30 عاما)، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وسيمثل بانكمان-فرايد أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر حتى تسليمه المقرر إلى الولايات المتحدة.