الولايات المتحدة: انقطاع الكهرباء ومصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية "تاريخية"

تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، هذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية ب"التاريخية"

كشفت قناة "سي إن إن" عن مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة.

وقالت القناة، إنه "تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس"

من جهته، أكد موقع "فلايت-أوير" أنه "تم بإلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس، كما أسفرت العاصفة الثلجية، انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع، حسب موقع روسيا اليوم.

وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء، هذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأميركية ب"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

Scott Olson/Getty Images/AFP أحد المشاة يعبر شارعًا مغطى بالثلوج حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 50 درجة فهرنهايت في 22 ديسمبر 2022 في شيكاغو.

وحتى صباح أمس الجمعة، أطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأميركيين في الولايات المتحدة.

وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأميركيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.

وضربت العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب.

وفي إل باسو بولاية تكساس فتحت مراكز إيواء ليتمكن المهاجرون من المكسيك من حماية أنفسهم من خطر البرد مع تدني درجات الحرارة. وقالت المتطوعة روزا فالكون (56 عاما) لوكالة فرانس برس ان كثيرين يترددون في قبول العرض وعدد منهم "ينامون ببساطة ملفوفين في بطانيات".