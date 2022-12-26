الولايات المتحدة: مصرع 32 شخصا على الأقل وعشرات الآلاف بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العاصفة

أوضح مارك بولونكارز، أن التيار الكهربائي لن يعود بالكامل في بافالو حتى الاثنين القادم، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم لأن الطرق لا تزال غير سالكة.

لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم إثر عاصفة شتوية ترافقها رياح جليدية التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة وشرقها منذ أيام، فيما حرم عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد.

وأعلنت السلطات الأميركية، مصرع 32 شخصا في تسع ولايات بينهم 13 في مقاطعة ايري بولاية نيويورك التي تضم مدينة بافالو حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق، وعثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية (ان دبليو اس) في أحدث نشرة لها أنها تتوقع تساقط بين 30 و60 سنتمترا من الثلوج ليلا.

وشهدت الولايات المتحدة، منذ مساء الأربعاء الماضي، عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.

وقال المسؤول في مقاطعة ايري، مارك بولونكارز، "لم يكن عيد الميلاد الذي أردناه"، معبرا عن تخوفه من ارتفاع حصيلة القتلى في منطقته.

وتحدث مارك بولونكارز، عن "أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم بدرجات حرارة متدنية"، وقال لشبكة "سي إن إن" إن "فرق الإغاثة تنتقل من سيارة إلى أخرى لترى "ما إذا كانت هناك جثث".

وأوضح مارك بولونكارز، أن التيار الكهربائي لن يعود بالكامل في بافالو حتى الاثنين القادم، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم لأن الطرق لا تزال غير سالكة.

وكانت قناة "سي إن إن" قد كشفت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة.