بعد معركة استمرت لأعوام، لجنة بمجلس النواب الأمريكي تنشر الإقرارات الضريبية لترامب

إصدار ملخص للإقرارات الضريبية لترامب بين عامي 2015 و 2021 ، وهي السنوات التي كان يترشح فيها لمنصب الرئيس ويخدم في البيت الأبيض.

تتويجًا لجهد استمر لسنوات للتعرف على الشؤون المالية لرجل الأعمالل والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كسر عقودًا من سابقة سياسية عندما رفض الكشف عن المعلومات طواعية، نشرت الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي(الكونغرس)، اليوم الجمعة، الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب.

وقال أعضاء لجنة الإيرادات والنفقات إنهم صوتوا على إصدار ملخص للإقرارات الضريبية لترامب بين عامي 2015 و 2021 ، وهي السنوات التي كان يترشح فيها لمنصب الرئيس ويخدم في البيت الأبيض.

وقدم ترامب، المعروف ببناء ناطحات سحاب في مانهاتن واستضافة تلفزيون الواقع قبل فوزه بالبيت الأبيض، تفاصيل محدودة حول ممتلكاته ودخله في نماذج الكشف الإلزامية. ومع ذلك، فقد قام بترويج ثروته في البيانات المالية السنوية المقدمة

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن لجنة الإيرادات والنفقات في الكونغرس الأمريكي، تعتزم نشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب للفترة 2015-2021، اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي سلمتها وزارة الخزانة إلى المشرعين، مشيرة إلى أن اللجنة، التي يشكل فيها الديمقراطيون الأغلبية، صوتت على نشر هذه الوثائق في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري ومع ذلك، لم يتم الإعلان بسبب وجود معلومات سرية فيها، وسيتم إخفاؤها أثناء النشر.

وفي وقت سابق، قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق استئنافا إلى المحكمة العليا الأمريكية، للمطالبة بمنع نقل الإقرارات إلى المشرعين في اللجنة المذكورة، وأصر ممثلو ترامب على أن طلب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لتلقي إعلانات غير قانوني وبدافع الرغبة في انتزاع المكاسب السياسية فقط.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت الطلب في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم وسمحت لوزارة المالية بتقديم هذه الوثائق إلى اللجنة،في ما رفض ترامب، بذرائع مختلفة، الإفراج عن إقراراته الضريبية، على الرغم من مطالبة خصومه السياسيين بذلك منذ السباق الرئاسي لعام 2016، وقال ترامب إن "الشركات التي يمتلكها تخضع للتدقيق التنظيمي، من غير المرغوب نشر معلومات حول التخفيضات الضريبية"

وفي السياق نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا في سبتمبر /أيلول من عام2020، أن صحافييها قرأوا الإقرارات الضريبية لترامب منذ أكثر من 20 عاما، ويزعم أنه في عامي 2016 و2017، دفع ضريبة دخل إجمالية قدرها 1500 دولار فقط، وقال الرئيس السابق إن هذه المزاعم غير صحيحة.