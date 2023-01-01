البرازيل: تنصيب لولا رئيسا للبلاد للمرة الثالثة

نصب لولا (77 عاما) خلال حفل في الكونغرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010)

تم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في العاصمة برازيليا وسط "مد أحمر" من أنصاره.

ونصب لولا (77 عاما) خلال حفل في الكونغرس أدى خلاله اليمين الدستورية، بعد 12 عامًا من ترك السلطة بعد ولايتين رئاسيتين (2003-2010)، وتمثل عودته إلى قصر بلانالتو خطوة استثنائية، وخصوصا أنه كان قابعا في السجن قبل أربع سنوات فقط لاتهامه بالفساد.

وقبل تنصيب لولا ونائبه اليميني جيرالدو ألكمين، التزم أعضاء الكونغرس دقيقة صمت تكريما لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي الخميس الماضي جراء السرطان والبابا السابق بنديكتوس السادس عشر الذي توفي السبت.

والقى لولا خطابا شديد اللهجة بعد تنصيبه، تعهد فيه "إعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي"، مشيرا الى سجل "كارثي" لسلفه جايير بولسونارو، كما واتهم سلفه اليميني المتطرف بأنه "استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة".

واكد ان البرازيل "لا تحتاج الى ازالة الغابات" لدعم زراعتها، وقال "سنتمكن من العيش من دون قطع الاشجار ومن دون احراق" الغابات، وخصوصا في منطقة الامازون، علما أن المجتمع الدولي ينتظر منه خطوات ملموسة بعد عملية ازالة الغابات الواسعة النطاق التي شهدتها ولاية بولسونارو.

ومع انتهاء خطابه، حياه عدد من أعضاء الكونغرس هاتفين "لولا محارب الشعب البرازيلي".