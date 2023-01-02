المكسيك : مقتل 10 أشخاص على الأقل وفرار العشرات من السجن إثر هجوم دام

قُتل عشرة، إلى جانب أربعة سجناء، خلال الهجوم الدامي على مدينة ثيوداد خواريز الحدودية، كما أدى القتال داخل السجن إلى إصابة 13 شخصًا

قام عشرات السجناء بالفرار، من سجن في شمال المكسيك بعد أن فتح مسلحون، يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة مخدرات، النار على المنشأة.

وقالت السلطات إن "الرجال وصلوا إلى خارج سجن ولاية تشيهواهوا نحو الساعة السابعة صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش) في عربات مدرعة وبدأوا في إطلاق النار على الحراس"، فيما تقول الشرطة إن "نحو 24 سجينا تمكنوا من الهرب".

وقُتل عشرة، إلى جانب أربعة سجناء، خلال الهجوم الدامي على مدينة ثيوداد خواريز الحدودية، كما أدى القتال داخل السجن، حيث يوجد سجناء من عصابات إجرامية مختلفة وعصابات المخدرات في عنابر منفصلة، إلى إصابة 13 شخصًا. وقالت سلطات السجن إن أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وتجمع أقارب السجناء خارج المبنى في قلق شديد وبكاء، في انتظار أنباء عن ذويهم، وقالت امرأة إن المهاجمين كانوا يرتدون ملابس سوداء، وكانوا أفضل تسليحا من الشرطة، وكانوا يطلقون النار على أي مركبة تمر.

وتم استدعاء الجيش والحرس الوطني لدعم السلطات المحلية في أعقاب ذلك.