قبيل انطلاق الجولة الـ14 لانتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي: كيفين مكارثي يضمن"النصاب الكافي من الأصوات"

"رغم ضمان مكارثي أصواتاً إضافية في اليوم الرابع على التوالي من التصويت، إلا أن 6 نواب جمهوريين استمروا في التصويت ضده، ما يعني فشله في الحصول على 218 صوتا"

قبيل انطلاق الجولة الـ14 لانتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي، قال زعيم الأغلبية عن الحزب الجمهوري في المجلس كيفين مكارثي(57 عاما)، اليوم الجمعة، إنه ضمن "النصاب الكافي من الأصوات لتولي رئاسة المجلس"، ورغم ضمان مكارثي أصواتاً إضافية في اليوم الرابع على التوالي من التصويت، إلا أن 6 نواب جمهوريين استمروا في التصويت ضده، ما يعني فشله في الحصول على أغلبية 218 صوتاً المطلوبة.

وفي سؤال لشبكة "سي إن إن" بشأن إمكانية الحصول على أصوات النائبين الجمهوريين، مات روزنديل وإيلي كرين، قائل مكارثي: "سأحصل على الأصوات".

وأعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، أن "الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي حصل على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي"وبحسب قناة “العربية”، فقد حصل "مكارثي على تأييد 220 نائبا ويحقق النصاب اللازم لتولي رئاسة النواب.

وكانت هذه هي المرة الأولى في عملية الانسحاب المتوترة التي يتغلب فيها مكارثي على نظيره الديمقراطي حكيم جيفريز، على الرغم من أن أيًا منهما لم يحقق الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز بالمتحدث، ومع ذلك، برهن الفوز على جو الثقة المتناقض الذي ظل مكارثي ينضح طوال الأسبوع.

وسيتواصل التصويت في مجلس النواب، إلى حين انتخاب رئيس للمجلس، ويمكن أن يستغرق ذلك أسابيع: ففي عام 1859 لم يتفق أعضاء الكونجرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 دورة.

ومع تغيير في القواعد البرلمانية وارتفاع عدد النواب الذين ينتمون إلى التيار المحافظ المتشدد في الحزب الجمهوري، يستغل هؤلاء النواب الأغلبية الجمهورية الضئيلة التي حققوها في انتخابات منتصف الولاية نوفمبر الماضي، لفرض شروطهم. ومن دون دعمهم لن يتمكن مكارثي من الوصول إلى المنصب.

وتم ترشيح مكارثي والنائب الديمقراطي حكيم جيفريز فقط لهذه الجولة من التصويت، على عكس الجولات السابقة عندما وضع الجمهوريون المتشددون شخصاً معارضاً لمكارثي.