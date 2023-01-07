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زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت

i24NEWS

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كيفن مكارثي ، جمهوري من كاليفورنيا ، بعد فوزه في التصويت الخامس عشر في غرفة مجلس النواب مع دخول مجلس النواب في واشنطن ، اليوم السبت ، 7 يناير 2023.
(AP Photo/Alex Brandon)كيفن مكارثي ، جمهوري من كاليفورنيا ، بعد فوزه في التصويت الخامس عشر في غرفة مجلس النواب مع دخول مجلس النواب في واشنطن ، اليوم السبت ، 7 يناير 2023.

بحسب التقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما، بفارق 216 – 211،

فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي اليوم السبت، برئاسة مجلس النواب الأميركي وذلك في الجولة الـ15 من التصويت، وبعد أن ونجح أخير في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لهذا المنصب.

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وبحسب التقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عاما، بفارق 216 – 211، وأصبح قادرا على أن يُنتخب بأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس النواب فقط لأن 5 في حزبه حجبوا أصواتهم، ولم يدعموا مكارثي كزعيم، ولكن أيضًا لم يصوتوا لمنافس آخر.

وجاء هذا النجاح، بعد ساعات من فشله بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي، وذلك خلال الجولة 14 من التصويت، حسب موقع سكاي نيوز.

(AP Photo/Alex Brandon)
(AP Photo/Alex Brandon)كيفين مكارثي، يبتسم بعد فوزه في التصويت ة لانتخاب رئيس مجسب النواب الأمريكي اليوم السبت ، 7 يناير 2023.

وكانت قد أثارت خسارة مكارثي في الجولة 14 على الفور توتّرات قويّة داخل القاعة.

وفي الجولة 14، حصل مكارثي على 216 صوتا، وهي أكثر مرة كان قريبا فيها من منصب رئاسة مجلس النواب، لو لم يقف الأمر عند النائب غايتز الذي تزعم الجناح المحافظ المعارض لمكارثي.

ووجّه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتّهام إلى مجموعة من النوّاب الجمهوريّين المؤيّدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يُعرقلون انتخابه.

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