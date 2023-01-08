مناصرون الرئيس جايير بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس البرازيلي

استخدمت الشرطة البرازيلية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد مئات من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحامهم مبنى الكونجرس بعد أسبوع من تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

EVARISTO SA / AFP نظم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو مظاهرة في Esplanada dos Ministerios في برازيليا في 8 يناير 2023. استخدمت الشرطة البرازيلية الغاز المسيل للدموع يوم الأحد لصد مئات من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو بعد أن اقتحموا الكونغرس

وتم تطويق المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا من قبل السلطات، لكن مؤيدي بولسونارو الذين رفضوا قبول فوز لولا اليساري في الانتخابات انطلقوا، وساروا في منحدرات وتجمعوا على سطح المبنى العصري.

EVARISTO SA / AFP اشتباك أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو مع الشرطة خلال مظاهرة خارج قصر بلانالتو في برازيليا ، البرازيل ، في 8 يناير 2023.

وتظهر صور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناس اقتحموا مبنى الكونغرس.