مناصرون الرئيس جايير بولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس البرازيلي

استخدمت الشرطة البرازيلية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد مئات من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، بعد اقتحامهم مبنى الكونجرس بعد أسبوع من تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتم تطويق المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان في برازيليا من قبل السلطات، لكن مؤيدي بولسونارو الذين رفضوا قبول فوز لولا اليساري في الانتخابات انطلقوا، وساروا في منحدرات وتجمعوا على سطح المبنى العصري.

وتظهر صور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناس اقتحموا مبنى الكونغرس.