أول ظهور لرئيس البرازيل بعد أحداث "الأحد الأسود" وإدانات دولية لاقتحام المؤسسات الديمقراطية

تفقّد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا، بعد اقتحامها، أمس الأحد، من جانب أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو، وأثار هذا الاقتحام مواقف دولية منددة بـ"الهجمة على الديمقراطية".

وكان الرئيس البرازيلي اليساري الذي تسلّم منصبه قبل أسبوع فقط قال في خطاب ألقاه بولاية ساو باولو إن "سلفه اليميني المتطرّف هو من "شجّع المخرّبين الفاشيّين" على اقتحام مقارّ السلطات في برازيليا"، وأصدر مرسومًا يقضي بـ"تدخّل اتّحادي" لقوّات الأمن بغية استعادة السيطرة على أمن العاصمة.

واستعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع، وبحسب حاكم المقاطعة الفيدرالية إيبانييس روشا، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص بينما قدر وزير العدل فلافيو دينو العدد بـ 200. وأكدت وسائل الإعلام المحلية حتى الآن اعتقال 300 شخص.

وبعد أحداث برازيليا، ندد عدد من دول العالم بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودول أميركا اللاتينية بالاقتحام، فيما أكد لولا "سنجدهم كلهم وسيعاقبون جميعا"، مشددا على أن "الديموقراطية تضمن حرية التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات".

الولايات المتحدة

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد الهجوم الذي شنه مؤيدون لبولسونارو بأنه "شائن"، وكتب في تغريدة له على تويتر "أدين الاعتداء على الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل.

وأضاف جو بايدن، "المؤسسات الديموقراطية البرازيلية تحظى بدعمنا الكامل، وإرادة الشعب البرازيلي يجب ألا تقوض. إني أتطلع إلى مواصلة العمل مع لولا".

من جهته، كتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديموقراطية في البرازيل. الرئيس بايدن يتابع الوضع من كثب".

كما كتب وزير خارجيته أنتوني بلينكن على تويتر أن "استخدام العنف لمهاجمة المؤسسات الديموقراطية يبقى على الدوام أمرا غير مقبول".

الأرجنتين

أكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عبر تويتر أن "دعمه ودعم الشعب الأرجنتيني للولا غير مشروط في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية"، وأضاف "دعونا نظهر بحزم ووحدة تمسكنا التام بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا من قبل البرازيليين برئاسة الرئيس".

الاتحاد الأوروبي

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "إدانته المطلقة" لاقتحام مئات من أنصار بولسونارو مقار الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في برازيليا، وكتب على تويتر "الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكل ديموقراطي ملايين البرازيليين بعد انتخابات نزيهة وحرة".

فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه شعر بـ"الذهول" جراء أعمال "المتطرفين العنيفين". وكتب على تويتر "الديموقراطية البرازيلية ستسود على العنف والتطرف".

المكسيك

بدوره، أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن دعمه للولا. وكتب على تويتر "محاولة الانقلاب في البرازيل مستهجنة وغير ديموقراطية"، وأضاف "لولا ليس وحده، هو يحظى بدعم القوى التقدمية لبلاده والمكسيك والأميركيتين والعالم".

فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "احترام المؤسسات الديموقراطية" في البرازيل، مشددا على "دعم فرنسا الثابت" للرئيس لولا.

فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس تدين بـ"أشد العبارات" أعمال العنف ضد ثلاث مؤسسات ديموقراطية في البرازيل.

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على تويتر إن الهجوم الذي شهدته البرازيل "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين".

وأضافت الزعيمة اليمينية المتطرفة أن هجوما كهذا على مقار حكومية "غير مقبول ولا يتوافق مع أي شكل من أشكال المعارضة الديموقراطية"، داعية إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها".

تشيلي

قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك عبر تويتر إن "الحكومة البرازيلية تحظى بدعمنا الكامل في مواجهة هذا الهجوم الجبان والدنيء على الديموقراطية"، ودعت الحكومة التشيلية من جهتها إلى عقد جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية.