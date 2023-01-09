نقل الرئيس البرازيلي السابق إلى مستشفى في الولايات المتحدة

الرئيس السابق نقل إلى مستشفى في أورلاندو غداة الهجوم العنيف الذي شنّه أنصار له على القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا،

أدخل الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو المستشفى بسبب آلام في البطن، اليوم الإثنين، على ما قالت زوجته ميشيل، غداة اقتحام المئات من أنصاره مقرات السلطة في برازيليا،وذكرت تقارير إعلامية أن بولسونارو نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" للرعاية العاجلة خارج أورلاندو في ولاية فلوريدا إلى حيث سافر الرئيس السابق قبل يومين من نهاية فترة ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وكتبت ميشيل بولسونارو على إنستغرام "يخضع (بولسونارو) للمراقبة في المستشفى بعد شعوره بانزعاج في البطن بسبب هجوم الطعن الذي تعرض له عام 2018" خلال حملته الرئاسية من دون ذكر اسم المستشفى.

وكانت وسائل إعلام برازيلية عدة أفادت أن الرئيس السابق نقل إلى مستشفى في أورلاندو غداة الهجوم العنيف الذي شنّه أنصار له على القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في برازيليا، والذي رفض تحمل مسؤوليته، في ما ذكرت صحيفة "أو غلوبو" اليومية أنه نقل إلى مستشفى "أدفنت هلث سيليبريشن" بسبب "آلام شديدة في البطن".

وكان بولسونارو (67 عاما) قد نقل إلى المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب انسداد القناة الهضمية بعد تعرضه للطعن أثناء حملته الانتخابية للرئاسة عام 2018.

في المقابل، رفض الرئيس البرازيلي السابق، الاتهامات التي وجهها له الرئيس الحالي، وقال في تغريدة على تويتر، إن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية لكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا".