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عطل فني يؤدي إلى تعليق الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة

i24news

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تعرض شاشة رقمية الرحلات الملغاة في مطار لوس أنجلوس الدولي ، الولايات المتحدة.
ROBYN BECK / AFPتعرض شاشة رقمية الرحلات الملغاة في مطار لوس أنجلوس الدولي ، الولايات المتحدة.

حتى الآن تم الغاء 1200 رحلة جوية بعد القرار بتعليق الرحلات الجوية ساعتين

تم ايقاف كافة رحلات الطيران في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وقوع عطل في أجهزة حواسيب إدارة الطيران الفيدرالية، جاء هذا بحسب ما نقلته وسائل إعلام في الولايات المتحدة. 

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وبسبب هذا العطل أمرت هيئة الطيران تأجيل كافة الرحلات في الولايات المتحدة خلال الساعتين القادمتين على الأقل بسبب العطل ما أدى الى الغاء 1200 رحلة في أنحاء الولايات البلاد، كما أدى الأمر الى تشويش بالرحلات خارج الولايات المتحدة، حيث تم التبليغ عن تأخير بالرحلات في مطارات مدريد وباريس. 

وفي تصريح لإدارة الطيران الفيدرالية مع NBC News ذكر إنه "يجري العمل على استعادة الأنظمة ذات الصلة". 

وأضافت الإدارة :"نجري اختبارات تحقق نهائية ونعيد تعبئة النظام الآن، تتأثر العمليات في جميع أنحاء المجال الجوي من ذلك، سنقدم تحديثات متكررة ونحن نمضي قدما".  

وأعلن البيت الأبيض في بيان إنه "لا أدلة" على هجوم الكتروني "في هذه المرحلة" فيما يخص تعليق رحلات جوية في الولايات المتحدة. 

https://twitter.com/i/web/status/1613152498570641409

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