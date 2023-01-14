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العثور على مزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ديلاوير

i24news

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.

تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن

أعلن البيت الأبيض السبت أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

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وأوضح المحامي في البيان أنه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير من أجل الإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء.

وذكّر ريتشارد ساوبر أنه أثناء بحثهم في المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة سريّ. وبسبب عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة للإطلاع هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.

يُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم منصبهم.

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