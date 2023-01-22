مقتل أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك في كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية قبل قليل عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك في كاليفورنيا الأحد، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 16 شخصا في حصيلة أولية.

وبحسب التقارير المحلية، لم يتم اعتقال المشتبه به بعد، ولم تتضح طبيعة الدوافع وراء الحادث التراجيدي.

وجاء في تغريدة نشرتها مجموعة Upward News:

https://twitter.com/i/web/status/1617074533579603971 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن إطلاق النار وقع في وقت ما بعد العاشرة مساءً، بالقرب من موقع الاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة. فيما أفادت منظمة الأخبار الأمريكية المستقلة RMG News بحدوث ذلك حوالي الساعة 10:30 مساءً.

بدأت بعد ظهر يوم السبت الاحتفالات في إطار مهرجان السنة القمرية الجديدة الذي أقيم في مونتري بارك ويستمر يومين، وهو واحد من أكبر المهرجانات في المنطقة. في وقت سابق من اليوم، تجول سكان المنطقة للاستمتاع بالاحتفالات. أفادت بي إن أو نيوز أن شاهدين قالا إنهما سمعا إطلاق نار، لكنهما افترضا في البداية أنها ألعاب نارية بمناسبة العام القمري الجديد.

يتبع....