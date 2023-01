أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية قبل قليل عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك في كاليفورنيا الأحد، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 16 شخصا في حصيلة أولية.

وبحسب التقارير المحلية، لم يتم اعتقال المشتبه به بعد، ولم تتضح طبيعة الدوافع وراء الحادث التراجيدي.

وجاء في تغريدة نشرتها مجموعة Upward News: