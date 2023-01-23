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العثور على جثة المشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا

i24news

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ضابط شرطة في تورانس ، بولاية كاليفورنيا ، يحدق في شاحنة المسلح الذي قتل 10 في مونتيري بارك القريبة
ROBYN BECK / AFPضابط شرطة في تورانس ، بولاية كاليفورنيا ، يحدق في شاحنة المسلح الذي قتل 10 في مونتيري بارك القريبة

قالت الشرطة إنها عثرت على أدلة تربطه بإطلاق النار، بالإضافة إلى دليل آخر في قصر الحمراء القريب، بعد وقت قصير من الحادث الأصلي.

أعلنت الشرطة يوم الأحد، عن موت مرتكب مذبحة يوم السبت في مونري بارك بكاليفورنيا منتحرًا.

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انتهت عمليات المطاردة والتفتيش بالعثور على رجل تم التعرف على هويته لاحقًا على أنه هوو كان تران البالغ من العمر 72 عامًا في شاحنة صغيرة في مركز تجاري في تورانس، على بعد أقل من 30 ميلًا من إطلاق النار الذي خلف عشرة قتلى وعشرة جرحى في ضاحية لوس أنجلوس.

قال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس انجلوس "إن المشتبه به أصيب بطلق ناري ذاتي وأعلن وفاته في مكان الحادث".

انطلقت مطاردة ضخمة وراء مطلق النار في وقت متأخر من يوم السبت، في السنة القمرية الجديدة، حيث فتح النار في نادٍ للرقص. ورحل دون أن تتضح دوافعه.

تعقب الضباط الشاحنة التي استقلها، وعندما اقتربوا سمعوا عيارًا ناريًا من الداخل. قالت الشرطة إنها عثرت على أدلة تربطه بإطلاق النار، بالإضافة إلى دليل آخر في قصر الحمراء القريب، بعد وقت قصير من الحادث الأصلي.

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