منظمات يهودية تدعو أستراليا إلى حظر تأشيرة مغني الراب الأمريكي كانييه ويست

الدعوة إلى العنف والكراهية يجب أن تكون لها عواقب ويجب ألا تقوم أستراليا بالترحيب وتوفير منصة لمروّج الكراهية الذي يوجه تهديدات ضد الجالية اليهودية

حثت عدة منظمات يهودية يوم الاثنين وزير الهجرة الأسترالي أندرو جايلز على رفض السماح لمغني الراب الأمريكي يي، المعروف سابقًا باسم كانييه ويست، بدخول البلاد بسبب تصريحاته المعادية للسامية.

وفقًا للجنة مكافحة التشهير، فإن زيارة كانييه المخطط لها إلى ملبورن يمكن أن تعرض المجتمع اليهودي المحلي "لخطر كبير". ووصفت منظمة الحقوق المدنية ومقرها أستراليا مغني الراب، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعليقاته المعادية للسامية العام الماضي، بأنه "مروج للكراهية يوجه تهديدات ضد الجالية اليهودية".

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ذكرت المجموعة بشكل خاص تغريدة ويست حيث تعهد بالذهاب "لمواجهة خطر الشعب اليهودي بدرجة جهوزية 3 (في إشارة الى الترتيب العسكري لشدة الخطر من 1-5)".

قال دفير ابراموفيتش رئيس لجنة مكافحة التشهير: "الدعوة إلى العنف والكراهية يجب أن تكون لها عواقب ويجب ألا تقوم أستراليا بالترحيب وتوفير منصة لمروّج الكراهية الذي يوجه تهديدات ضد الجالية اليهودية ويروّج لأساطير المؤامرة حول القوة والجشع والسيطرة اليهودية".

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كما أصدرت الرابطة اليهودية الأسترالية بيانًا أعربت فيه عن مخاوفها بشأن الزيارة، مستشهدة بالحوادث اللا سامية الأخيرة التي يُزعم أنها مستوحاة من يي.