منظمات يهودية تدعو أستراليا إلى حظر تأشيرة مغني الراب الأمريكي كانييه ويست

حثت عدة منظمات يهودية يوم الاثنين وزير الهجرة الأسترالي أندرو جايلز على رفض السماح لمغني الراب الأمريكي يي، المعروف سابقًا باسم كانييه ويست، بدخول البلاد بسبب تصريحاته المعادية للسامية.

وفقًا للجنة مكافحة التشهير، فإن زيارة كانييه المخطط لها إلى ملبورن يمكن أن تعرض المجتمع اليهودي المحلي "لخطر كبير". ووصفت منظمة الحقوق المدنية ومقرها أستراليا مغني الراب، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعليقاته المعادية للسامية العام الماضي، بأنه "مروج للكراهية يوجه تهديدات ضد الجالية اليهودية".