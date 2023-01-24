مقتل سبعة أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا

احتجزت الشرطة في كاليفورنيا مزارعا آسيويا، الاثنين بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.

وتلقى رجال الشرطة والطوارئ بلاغات للتوجه إلى منطقة تنتشر فيها المزارع في مقاطعة سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، حيث تم العثور على مجموعة أشخاص بين قتلى أو جرحى.

وقالت قائدة الشرطة كريستينا كوربوس "تم اعتقال تشاو دون وقوع حوادث وعُثر على مسدس نصف آلي في سيارته"، دون الكشف عن الدافع وراء إطلاق النار الذي لا زال غير معروف لم يُعرف بعد، لكنه وقع في منطقة ريفية تسكنها عائلات.

وأضافت " كان ذلك في فترة ما بعد الظهر عندما كان الأطفال خارج المدرسة، وأن يشاهد الأطفال ذلك فهذا أمر يفوق الوصف". "فور وصولهم عثر رجال الشرطة على أربع جثث لضحايا مصابة بطلقات نارية"، مشيرة الى أن "ضحية خامسة مصابة بطلق ناري تم نقلها الى مركز ستانفورد الطبي بسبب خطورة الحالة. وبعد ذلك بوقت قصير، تم العثور في موقع إطلاق نار منفصل على ثلاث جثث أخرى لضحايا قضوا بجروح ناتجة عن طلقات نارية".

وأفيد أيضا أن تشاو قاد سيارته بعد ذلك إلى مركز فرعي تابع للشرطة في "هاف مون باي" حيث كان طاقم قناة "آي بي سي 7" ينتظر لنقل وقائع مؤتمر صحفي.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الشرطة يسحبون رجلا آسيويا يرتدي سترة حمراء وسروال جينز على الأرض.

يتبع...