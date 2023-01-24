محكمة واشنطن الفدرالية تدين عناصر يمينية شاركوا في الهجوم على الكونغرس

قال النائبان تومسون وتشيني اللذان يترأسان التحقيق البرلماني المكلف توضيح دور الرئيس السابق ترامب في هذا الهجوم، إن ذلك يشكل "انتصارا لدولة القانون

أدانت محكمة في الولايات المتحدة أربعة من عناصر في تنظيم يميني متطرف يدعى "حراس القسم" (أوث كيبرز) بالتمرد، بعد التحقق من ضلوعهم بالهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن. وبسبب ضيق القاعة، نظمت محكمة واشنطن الفدرالية على مرحلتين محاكمة عناصر "أوث كيبرز" الذين واجهوا تهمة تلقي التدريب والتسلح لتنفيذ مخططهم.

انتهت المحاكمة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر بإدانة مؤسس التنظيم ستيوارت رودس ومسؤول محلي بالتمرد فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين كانوا يحاكمون معهم. واليوم أدان المحلفون آخر أربعة متهمين من عناصر "أوث كيبرز" الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عاما ووصفهم الاتهام بأنهم "خونة" خطيرون فيما اعتبر محاموهم أنّهم مجرد "متبجحين".

بعد شهرين من محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة، برأت هيئة محلفين تضم 12 عضوا ثلاثة عناصر آخرين في المجموعة المتطرفة من هذه التهمة التي يعاقب عليها بالسجن 20 عاما. لكنّ هيئة المحلّفين أدانت كل المتهمين الخمسة في هذه القضية بتهمة "إعاقة سير إجراء رسمي" وستحدد عقوبتهم في ربيع 2023.

يُذكر أن السلطات اعتقلت في أعقاب الهجوم الذي صدم العالم نحو 900 شخص حُكم على 170 منهم تقريبا بالسجن، لكنها المرة الأولى التي يدان فيها متهم في هذا الهجوم بالتمرد.

وقال النائبان الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني اللذان يترأسان التحقيق البرلماني المكلف توضيح دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الهجوم، إن ذلك يشكل "انتصارا لدولة القانون".