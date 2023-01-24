الرئيس الأمريكي جو بايدن يحث على حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا

في تصريح له يعكس موقفه المبدئي من فوضى السلاح في بلاده، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء على حظر الأسلحة الهجومية بعد إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا بفارق 24 ساعة أودى بأرواح نحو 17 شخصا.

أمس تم الإعلان عن احتجاز رجل في كاليفورنيا من اصل أسيوي يعمل مزارعا، بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.

والأحد أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك في كاليفورنيا الأحد، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 16 شخصا في حصيلة أولية، أقدم منفذها بعدها على الانتحار دون أن تُعرف دوافع فعلته النكراء.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر في حزيران من العام الفائت، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس. وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

وجاء هذا التصويت بعد ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التي قضت الخميس بأن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.