في الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2023، لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا مصرعهم وأصيب 167 نتيجة لإطلاق النار الجماعي، كما كشفت السجلات، مما يمثل بداية سريعة تاريخيًا

شهدت كاليفورنيا حدثًا مأساويًا في نهاية الأسبوع المنصرم عندما أسفر إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك عن مقتل 11 شخصًا. بعد ذلك بيومين، وقع إطلاق نار آخر في هاف مون باي وأودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل، كما وقعت أربع عمليات إطلاق نار جماعي أخرى في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

وفقًا لـ Gun Violence Archive، وهي منظمة غير ربحية تتعقب انتشار المشكلة، والتي يطلق عليها اسم "المرض الأمريكي"، تم تسجيل ما لا يقل عن 39 عملية إطلاق نار جماعي في البلاد بين بداية يناير/كانون الثاني و 23 منه من العام الجاري،

في الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2023، لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا مصرعهم وأصيب 167 نتيجة لإطلاق النار الجماعي، كما كشفت السجلات، مما يمثل بداية سريعة تاريخيًا، حيث تم تسجيل المزيد من الحوادث في أول 24 يومًا من شهر يناير /كانون الثاني الجاري مقارنة بأي عام سابق في السنوات العشر المنصرمة.

على الرغم من أن الكونغرس الأمريكي أقر العام المنصرم أكثر تشريعات مراقبة الأسلحة الفيدرالية شمولاً منذ ثلاثة عقود، إلا أن وتيرة عمليات إطلاق النار الجماعية مستمرة في الارتفاع.

في ضوء هذه الأحداث المأساوية، تم توجيه المئات من الدعوات المتجددة لاتخاذ تدابير فدرالية أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة، لكن الجهود على مستوى الولاية، مثل تلك الموجودة في كاليفورنيا، تواجه عقبات من المحكمة العليا، التي ألغت مرارًا عدة القيود، بما في ذلك الحظر المفروض على المحلات ذات السعة العالية.

في محاولة لمعالجة ثقافة السلاح المتجذرة في الولايات المتحدة بعد هذه الحوادث المأساوية، حث الرئيس جو بايدن الكونغرس، الاثنين المنصرم، على تمرير مشروعي قانون لحظر الأسلحة الهجومية والمجلات عالية السعة ورفع سن شراء السلاح إلى 21، داعيًا إلى على المشرعين "العمل بسرعة".

ومنذ الفاتح من الشهر الجاري وقعت عمليات إطلاق نار جماعي في ولاية بنسلفانيا ونورث كارولينا وفلوريدا وإلينوي وأوهايو وفرجينيا ومقاطعة كولومبيا ويوتا ولويزيانا وتكساس وكاليفورنيا في ميسيسيبي وأريزونا وميسوري وكولورادو وجورجيا وألاباما ، وفقًا إلى البيانات من أرشيف عنف السلاح.

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