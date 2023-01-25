العثور على مستندات سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

قد يدعم اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس، نائب الرئيس السابق في عهد ترامب، حجج ترامب وبايدن، اللذين يسعيان إلى التقليل من أهمية هذه الحوادث

تم العثور على وثائق سرية في مقر إقامة نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في إنديانا الأسبوع الماضي، على ما بلغ محاميه الذي أكد أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم هذه الصناديق إلى الأرشيف الوطني يوم الاثنين.

وأضاف محامي بنس في رسالة بعث بها إلى الأرشيف الوطني واطلعت عليها وكالة أسوشييتد برس، أن الملفات (التي تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي) "تبدو وكأنها عدد صغير من المستندات التي تحمل علامات سرية تم تعبئتها عن غير قصد في صناديق ونقلها إلى المنزل الشخصي لنائب الرئيس السابق عندما غادر منصبه".

تم اكتشاف ما مجموعه أربعة صناديق تحتوي على نسخ من الوثائق الإدارية - اثنان بها "عدد قليل" من الأوراق التي تحمل علامات سري، واثنان يحتويان على "نسخ مجاملة من أوراق نائب الرئيس" -في وقت ما بعد هذه الرسالة. وبحسب محامي نائب الرئيس السابق، فإن بنس "لم يكن على علم بوجود وثائق حساسة أو سرية في مسكنه الشخصي" حتى عملية البحث التي أجريت الأسبوع الماضي ، و "على استعداد للتعاون الكامل مع أي تحقيق مناسب".

في مقابلة هذا الشهر على قناة فوكس بيزنس، وصف بنس "العملية الرسمية للغاية" التي يستخدمها مكتبه للتعامل مع المعلومات السرية، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذها محاموه للتأكد من أنه لم يأخذ أيا منها. "قبل مغادرة البيت الأبيض، راجع المحامون في فريقي جميع الوثائق الموجودة في البيت الأبيض وفي مكاتبنا للتأكد من إعادة كل ما سيُعهد إلى الأرشيف الوطني، بما في ذلك المستندات السرية، إليهم. لذلك، مررنا بعملية صارمة للغاية في هذا الصدد".

وتأتي الحادثة في الوقت الذي تم فيه العثور على وثائق سرية مماثلة في أغسطس/ آب في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، ومؤخراً في المكاتب السابقة التي كان يشغلها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عندما كان سيناتورًا ثم نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما. كلاهما حاليا قيد التحقيق.

قد يدعم اكتشاف وثائق سرية في منزل بنس، نائب الرئيس السابق في عهد ترامب، حجج ترامب وبايدن، اللذين يسعيان إلى التقليل من أهمية هذه الحوادث.