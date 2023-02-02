مجلس النواب الأميركي يصوت على عزل إلهان عمر بسبب تصريحات ضد اسرائيل

مجلس النواب الأمريكى يُقرر طرد إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية

صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، على عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية. وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ اليوم الأربعاء.

وصوت مجلس النواب الأمريكى الذى يقوده الجمهوريون على قرار يقضى بعزل عمر، في إجراء يأتي بعدما رفض رئيس المجلس كيفين مكارثي احتفاظ النائبين الديمقراطيين إيريك سوالويل وآدم شيف، الرئيس السابق للجنة المخابرات، بمقعديهما.

وتعهد مكارثي أنه إذا استعاد الجمهوريون أغلبية المجلس، فسوف يجرد شيف وسوالويل وعمر من مهام اللجان، بحجة أن الديمقراطيين وضعوا معيارا جديدا، عندما حصلوا على الأغلبية بإزاحة النواب الجمهوريين، إذ استبعدت في السابق مارجورى تايلور جرين من جورجيا، وبول غوسار من أريزونا، من لجان المجلس بسبب خطاباتهما التي وصفت بـ"المتطرفة".

ويقول الجمهوريون في مجلس النواب إن إلهان عمر ينبغي ألا تكون عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، بسبب التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل وأثارت جدلا وانتقادا من عدة أعضاء في كلا الحزبين باعتبارها "معادية للسامية".

في المقابل، رد الديمقراطيون قائلين إن سلوك غرين وغوسار كان يستحق توبيخا كبيرا، بينما يُعتبر التحرك لطرد شيف وسوالويل وعمر من اللجان، عملا انتقاميا سياسيا.