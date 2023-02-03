بالون تجسس يثير قلقا في الولايات المتحدة واتهامات تتجه نحو الصين

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين بأن “حكومة الولايات المتحدة اكتشفت وتتابع بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا”.

وأضاف “يتحرك البالون حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدا عسكريا أو ماديا للناس على الأرض”. وقال السناتور الأمريكي ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن بالون التجسس مقلق ولكنه ليس مفاجئا.

وأضاف روبيو على تويتر “مستوى التجسس الموجه من بكين لبلدنا نما نموا كبيرا وبشكل أكثر حدة ووقاحة على مدى السنوات الخمس الماضية”. وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الآونة الأخيرة، في ظل خلافات حول تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين في الأيام المقبلة. وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى للصحفيين مشترطا عدم نشر هويته، إن الولايات المتحدة تراقب المنطاد الذي دخل المجال الجوي الأمريكي قبل يومين بطائرات عسكرية.

وعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أثناء زيارة إلى الفلبين، اجتماعا لكبار مسؤولي البنتاجون يوم الأربعاء لمناقشة حادث البالون. قال المسؤول للصحفيين إن قادة عسكريين أمريكيين درسوا إسقاط البالون فوق مونتانا يوم الأربعاء لكنهم نصحوا بايدن في نهاية المطاف بعدم إسقاطه بسبب مخاطر الحطام المتساقط.