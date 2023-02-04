الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

أمريكا تسقط المنطاد والصين ترفض اتهامات التجسس

نشرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، عن إسقاط المنطاد الصيني وفرض حظر في محيطه، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها بأن الولايات المتحدة ستتعامل مع الجسم الصيني المشبوه بتجسسه في أجواء بلاده.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ورفضت الصين بشدة مزاعم التجسس الأمريكية، وقالت بكين اليوم السبت، إن البالون كان منطاد أبحاث انحرف عن مساره بسبب "قوة قاهرة". وزادت قية المنطاد من توتير العلاقات المضطربة أصلاً بين بكين وواشنطن. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتحام "بالون المراقبة" المجال الجوي الأمريكي بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول".

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت: "نحن لا نقبل التكهنات والإثارة التي لا أساس لها"، مستشهدة بمحادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الصيني وانج يي مع بلينكن في اليوم السابق.