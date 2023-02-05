الولايات المتحدة: الحزب الديموقراطي يقر تعديل الجدول الزمني لانتخاباته التمهيدية

في حين تُجرى الانتخابات التمهيدية أولا في ولايتي ايوا ونيوهامبشر، تمت الموافقة على اقتراح بايدن بدء الانتخابات في ولاية كارولينا الجنوبية ذات الأغلبية السمراء

أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأحد رسميًا تعديلا واسعا لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.

وفي خطوة تهدف إلى منح وزن أكبر للأميركيين من أصل افريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي، تمت الموافقة على السماح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر عقد أمس في فيلادلفيا.

وفي حين تُجرى الانتخابات التمهيدية أولا في ولايتي ايوا ونيوهامبشر لقدرتهما على تكوين مؤشر عن مجرى الحملة الانتخابية، اقترح بايدن في كانون الأول/ديسمبر، انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية ذات الأغلبية من الأميركيين الأفارقة.

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عددا من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.

في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 3 شباط/فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 شباط/فبراير وجورجيا في 13 شباط/فبراير وميتشيغان في 27 شباط/فبراير.

وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا انه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد، فيما ينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.