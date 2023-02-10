الولايات المتحدة الأمريكية: الشرطة الفيدرالية تفتش منزل نائب الرئيس السابق مايك بنس

جرى التفتيش الجديد الجمعة بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي بنس، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتش منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الجمعة في إطار قضية أرشيف البيت الأبيض، على غرار جو بايدن ودونالد ترامب قبله، تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس في كارمل بولاية إنديانا (شمال) في نهاية كانون الثاني/يناير.

وأفاد محامي السياسي المحافظ المتشدد الذي يفكر في الترشح للرئاسة عام 2024، أن موكله “لم يكن على علم بوجود” الوثائق لكنه سمح بتفتيش متعلقاته احترازيا.

جرى التفتيش الجديد الجمعة بالتنسيق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي بنس، بحسب صحيفة واشنطن بوست، وولم يستجب المتحدث باسم نائب الرئيس السابق وكذلك الشرطة الفيدرالية لطلبات تعليق من وكالة فرانس برس

وفي السياق يُلزم قانون أمريكي صدر عام 1978 الرؤساء ونوابهم بإيداع كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الأرشيف الوطني بعد انتهاء مهامهم.ويحظر قانون آخر بشأن التجسس الاحتفاظ بوثائق مصنفة سرية في أماكن غير مصرح بها ولم يتم تأمينها.