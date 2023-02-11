الولايات المتحدة تضيف 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد إسقاط المنطاد

قال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة"

أضافت واشنطن أمس الجمعة 6 شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطادا صينيا مجهزا بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأميركية من دون إذن.

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال نائب وزير التجارة دون غريفز إن. "اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وتهديده". واضاف "لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قد أفاد أن الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، اسقطت"جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.

كانت بكين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أميركية أظهرت أنه كان مجهزا بأدوات تجسس.

ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية في 5 فبرابر/شباط، عن إسقاط المنطاد الصيني وفرض حظر في محيطه، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها بأن الولايات المتحدة ستتعامل مع الجسم الصيني المشبوه بتجسسه في أجواء بلاده.