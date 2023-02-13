جنرال أمريكي لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة من خارج كوكب الأرض

وأضاف “في هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أي خطر محتمل غير معروف يقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة التعرف عليه”.

بعد سلسلة من إسقاط أجسام مجهولة، أكد قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، الجنرال جليندي فانهيرك، أمس الأحد، أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

وردا على سؤوال وجه إليه حول صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية بالكائنات الفضائية، قال جليندي فانهيرك، “لا أستبعد أي شيء.. سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك”.

وأضاف جليندي فانهيرك، “في هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أي خطر محتمل غير معروف يقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة التعرف عليه”.

جاءت تصريحات الجنرال الأمريكي خلال إحاطة في وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 جسما له شكل ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون على الحدود بين الولايات التحدة وكندا بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان هذا ثالث جسم طائر مجهول الهوية تسقطه الطائرات الحربية الأمريكية منذ الجمعة الماضي في أعقاب إسقاط ما يشتبه إنه منطاد صيني في الرابع من فبراير/شباط والذي وضع الدفاعات الجوية لأمريكا الشمالية في حالة تأهب قصوى.

وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قد أفاد أن "الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، اسقطت"جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.