الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار داخل جامعة ميشيغان

أكدت شرطة جامعة ميشيغان الأمريكية، سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، الثلاثاء، داخل الحرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال البلاد.وبحسب الشرطة فإن "هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن". ولفتت إلى أنّ "المشتبه به رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً".

