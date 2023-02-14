الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار داخل جامعة ميشيغان

شرطة ميشيغان:"يعتقد أن المشتبه به يسير على قدميه الآن. ويجب أن يستمر الأفراد داخل وخارج الحرم الجامعي في الاحتماء في مكانهم. والشرطة ستواصل البحث".

أكدت شرطة جامعة ميشيغان الأمريكية، سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، الثلاثاء، داخل الحرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال البلاد.وبحسب الشرطة فإن "هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن". ولفتت إلى أنّ "المشتبه به رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً".

https://twitter.com/i/web/status/1625316325844217860 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت شرطة جامعة ولاية ميتشيغن في تغريدة على تويتر "لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنّ المشتبه به فرّ من المكان، وأوضحت الشرطة أن "البحث عن مشتبه به فور إطلاق النار على الحرم الجامعي مستمر".

وأشارت الشرطة إلى أنه "يعتقد أن المشتبه به يسير على قدميه الآن. ويجب أن يستمر الأفراد داخل وخارج الحرم الجامعي في الاحتماء في مكانهم. والشرطة ستواصل البحث"وقالت إنه "تم إخلاء وتأمين العديد من مباني الحرم الجامعي بعد حوالي ساعتين من إطلاق النار لأول مرة في الحرم الجامعي".

AP Photo/Al Goldis تحقق الشرطة في موقع إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميتشجن.

وكانت الشرطة تلقت بلاغات عن إطلاق طلقات بالقرب من "بيركي هول" في حرم "إيست لانسينج"، حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.وفي وقت لاحق أكدت المتحدثة باسم جامعة ميشيغان "مقتل شخص في إطلاق النار داخل الحرم".

ولا تزال أمريكا تعاني بشكل مستمر من حوادث إطلاق النار التي ترتكب لأسباب مختلفة، وعلى إثر ذلك وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما، وكان الكونغرس أقر حظرا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994، لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004، وعلى إثر ذلك ارتفعت مبيعات الأسلحة.

وفي سياق متصل قالت الشرطة الأمريكية، أمس الإثنين، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمدينة نيويورك.وأضافت الشرطة الأمريكية، انه:" لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث الدهس في نيويورك".