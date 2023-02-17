في اليوم السابق ، قُتل رجل يهودي آخر أثناء مغادرته مكانًا للصلاة اليهودية، في منطقة مكتظة باليهود الأرثوذكس "الحريديم

تم إطلاق النار على رجل يهودي في لوس أنجلوس يوم امس الخميس، بعد يوم من إطلاق النار على ضحية يهودية أخرى في مدينة كاليفورنيا.

تعرض رجل يوم الخميس للهجوم أثناء مغادرته كنيسًا يهوديًا. وصلت منظمة `` هتسالا '' في المدينة - وهي منظمة طبية تطوعية يهودية - إلى مكان الحادث بعد فترة وجيزة مع الشرطة وخدمات الطوارئ في المدينة. وبحسب ما ورد أُصيب برصاصة في ذراعه وكانت حالته مستقرة.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP يهود في الولايات المتحدة

في اليوم السابق ، قُتل رجل يهودي آخر أثناء مغادرته مكانًا للصلاة اليهودية، في منطقة مكتظة باليهود الأرثوذكس "الحريديم". كما أصيب في ذراعه وكانت حالته مستقرة.

ووصفت إدارة شرطة لوس أنجلوس الحوادث بأنها "متشابهة بشكل مخيف". ومن الواضح أن كلا الجريمتين ارتكبهما رجل في سيارات قديمة الطراز ، تم تحديده يوم الأربعاء على أنه رجل آسيوي ويوم الخميس على أنه رجل أبيض.

كانت الشرطة تجوب مناطق موقعي إطلاق النار في محاولة للحصول على فيديو للمراقبة، وبينما لم تعتبر الجرائم ذات طابع معادٍ للسامية، كانت هناك تكهنات بأنها كانت أعمالًا متحيزة. وتجدر الإشارة إلى أن موقع إطلاق النار الأربعاء كان في حي شهد في الماضي عدة حالات من العنف اللا سامي.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس ، صباح اليوم (الجمعة) ، أنها ألقت القبض على رجل يشتبه في إطلاقه النار على يهوديين خارج كنيس يهوديين في المدينة في اليومين الماضيين ، في هجوم يعتقد المحققون أنه كان بدافع لاسامي. لم يتم الكشف عن تفاصيل المشتبه به بعد ، لكن مسؤولًا مطلعًا على التحقيق قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الرجل الذي تم القبض عليه له "تاريخ من العداء" تجاه اليهود. ولم يحدد بيان الشرطة كيف تم القبض عليه، لكنه قال إنه بعد التأكد من هويته، ألقي القبض عليه في مقاطعة ريفرسايد ، شرق لوس أنجلوس. وخلال اعتقاله ضبطت الشرطة بندقية ومسدس.