الولايات المتحدة: 6 قتلى في إطلاق نار بمسيسيبي الأمريكية واعتقال المنفذ

ضبطت الشرطة مشتبها به. وقال المتحدث باسم العمدة براد لانس، إن "مطلق النار قتل الضحايا في مواقع مختلفة، ولقد ألقينا القبض عليه".

ذكر المتحدث باسم عمدة مقاطعة أركابوتلا الريفية في ولاية مسيسيبي الأمريكية براد لانس، مقتل 6 أشخاص على الأقل، الجمعة، في حادث إطلاق نار، في ما ضبطت الشرطة مشتبها به. وقال براد لانس، إن "مطلق النار قتل الضحايا في مواقع مختلفة، ولقد ألقينا القبض عليه".

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد "قتل رجل بالرصاص في متجر وامرأة في منزلها قرب المتجر، فيما عثرت الشرطة في وقت لاحق على 4 أشخاص، 2 منهم في سيارة و2 في الهواء الطلق". ولا تزال الولايات المتحدة تعاني وباء حوادث إطلاق النار التي ترتكب بشكل مستمر ولأسباب مختلفة.

وللحد من تلك الحوادث طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما حتى لا تكون الأسلحة مشاعا ولتحجيم استخدامها.

وكانت شرطة جامعة ميشيغان الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء المنصرم، عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، الثلاثاء، داخل الحرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال البلاد.وبحسب الشرطة فإن "هناك على ما يبدو مشتبهاً به واحداً فقط في الوقت الراهن". ولفتت إلى أنّ "المشتبه به رجل قصير، ربّما أسود، ويرتدي قناعاً".

وفي سياق متصل قالت الشرطة الأمريكية، الإثنين المنصرم، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمدينة نيويورك.وأضافت الشرطة الأمريكية، انه:" لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث الدهس في نيويورك"

ولا تزال أمريكا تعاني بشكل مستمر من حوادث إطلاق النار التي ترتكب لأسباب مختلفة، وعلى إثر ذلك وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن المشرعين بحظر البنادق الهجومية، أو رفع الحد الأدنى لسن شرائها إلى 21 عاما، وكان الكونغرس أقر حظرا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر عالية السعة عام 1994، لكن المشرّعين لم يجددوه عام 2004، وعلى إثر ذلك ارتفعت مبيعات الأسلحة.