الرئيس الأمريكي خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" خلال الشهر المنصرم

هذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير/شباط، هو ذو طبيعة "لا تميل إلى الانتشار"

كشف طبيب الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة أن، جو بايدن البالغ من العمر (80 عاماً)، خضع لعملية جراحية في فبراير/ شباط لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، مشيراً إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح".

وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير/شباط، هو ذو طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية"، وفق ما أوضح الطبيب كيفن أوكونر، في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفاً أنه "لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج".

وأوضح أنّ هذا يميزه عن الأشكال "الأكثر خطورة" من سرطان الجلد، وأشار أوكونور إلى أنّ المكان الذي أزيل منه الورم "التأم جيداً".

وبعد الزيارة الطبية في 16 فبراير/شباط، ذكّر الطبيب بأنّ جو بايدن "أمضى الكثير من الوقت في الشمس خلال شبابه" وأنه سبق له، قبل أن يصبح رئيساً، أن خضع لعمليات لإزالة أورام سرطانية.

وخلص في ذلك الوقت إلى أنّ بايدن الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 "يتمتع بصحة جيدة" و"مؤهل" لتأدية مهامه.