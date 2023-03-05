السجن 45 عاما لجندي أمريكي ينتمي لمنظمة تؤيد النازيين الجدد والجهاديين بعد تخطيطه لهجوم ضد زملائه

من أهداف المنظمة المتطرفة هو تدمير المجتمع الغربي وانهياره وتؤيد تفوق العرق الأبيض والعنف المتطرف

قضت محكمة أمريكية بالسجن 45 عاما على الجندي الأمريكي السابق ايتان ميلتسر خطط لتنفيذ هجوم مسلح ضد زملاءه بنفس الوحدة ، في قاعدة عسكرية في تركيا.

وبحسب "واشنطن بوست" ينتمي ميلتسر ذي الـ24 عاما الى منظمة للنازيين الجدد ومؤيدة للجهاديين وتدعى "الزوايا التسع" (O9A)، أعضاء المنظمة المتطرفة معجبون بكل من أدولف هتلر وأسامة بن لادن. وعرف المدعون الفيدراليون في محاكمة ميلتسر المنظمة ك"نازية جديدة وشيطانية وجهادية، تدعو الى تفوق العرق الأبيض والعنف المتطرف" وهدفها النهائي هو"إحداث انهيار للمجتمع الغربي".

والتحق ميلتسر في صفوف الجيش الأمريكي عام 2018، وفي عام 2019 كان يخدم في ايطاليا، كجزء من الوحدة الطائرة الـ173 للجيش الأمريكي، وخلال خدمته في ايطاليا تسجل الى منتديات متطرفة عبر الانترنت، وقام بتنزيل أشرطة فيديو لهجمات جهادية ضد قوات أمريكية، واطلع على دعاية يمينية-متطرفة ونازية جديدة.

محامو ميلتسر ادعو أنه فقط في عام 2019 بدأ تأييد "الزوايا التسع" واعتبر نفسه عضوا في المنظمة. وبحسب الادعاء بدأ المشاركة في ـأعمال منظمة النازيين الجدد من عام 2017، وعندما التحق بالخدمة العسكرية قام بهذه الخطوة حتى يروج لأهداف المنظمة من داخل الجيش وأن يكون بمثابة "حصان طروادة".

في شهر أيار/مايو أبلغ الجيش الأمريكي ميلتسر أنه سيتم نقلة الى وحدة مهمتها حراسة قاعدة عسكرية أمريكية منعزلة وحساسة في تركيا. بعد مشاركته في جلسات الإحاطة استعدادا لنقله، بدأ ميلتسر بنقل معلومات حساسة وسرية عن الوحدة لأعضاء O9A. وبعث ميلتسر الموقع الدقيق للقاعدة العسكرية في تركيا، وعدد الجنود الذين كانوا يعملون على حراسة المنشأة والأسلحة التي كانت هناك.

ميلتسر كان يعتقد أن عملية تسفر عن عدد كبير من الضحايا في القاعدة العسكرية ستجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وبحسب الادعاء"أن يؤدي في نهاية الأمر الى نوع من الحرب العرقية". في 23 أيار/مايو 2020، بعد خمسة أيام من وصوله الى تركيا، نقل رسائل عن الهجوم في القاعدة الى اعضاء المنتدى، أحد الأعضاء في المنتدى كان مصدر يتعاون مع FBI. اعتقلت السلطات ميلتسر وقدمت ضده لائحة اتهام عام 2020.

واتهم ميلتسر بمحاولة قتل جنود أمريكيين، بمساعدة إرهابيين ونقل معلومات أمنية بصورة مخالفة للقانون. في شهر حزيران/يونيو 2022، بعد عامين من نفيه الاتهامات ضد، اعترف بما نسب اليه. وقال للقاضي العام الماضي"أنا آسف ونادم على ما قمت به".

محامو ميلتسر ادعوا أن مؤامرته لم تكن متماسكة في أي مرحلة، ولم يكن هناك من ينفذها. وقال محاميه "أفكار المنظمة لم تكن أكثر من أفكار".