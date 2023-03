الولايات المتحدة: مسؤولو الحياة البرية في يوتا يقترحون صيد الضفادع الأمريكية وأكلها

تشجع السلطة المسؤولة عن تنظيم الحيوانات والنباتات في ولاية يوتا الأمريكية السكان على اصطياد وأكل الضفادع الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

ووفقًا لعضو في إدارة الموارد الطبيعية في ولاية يوتا، فإن هذه الضفادع مفترسات شرهة يمكنها أن تأكل أي شيء وكل شيء، مثل الثعابين والأسماك والفئران. ويمكن أن يصل وزن أكبرها إلى 600 غرام.

في نهاية فبراير/شباط، خلال الأسبوع الوطني للتوعية بأنواع الحيوانات الغازية، قام مسؤولو الحياة البرية في الولاية بتذكير المتابعين عبر تويتر بأن الضفادع الأمريكية من الأنواع الغازية في ولاية يوتا، مشيرين إلى أنها لذيذة المذاق.

ويعد هذا النوع هو أكبر ضفدع في أمريكا الشمالية. تم إدخاله إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ويشار إليه الآن على أنه من الأنواع الغازية. يصطاد بالمرصاد وينشط ليلا ونهارا. وعثر في بطنه على بقايا قوارض وزواحف صغيرة وبرمائيات وجراد بحر وطيور وخفافيش.