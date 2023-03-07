نيويورك: الحكم بالسجن 18 شهرا على ناشط مؤيد للفلسطينيين بعد إدانته بتهم اعتداء على يهود

طالب محامو مسعود "حكما بالسجن ستة أشهر"، بحجة أن "الهجمات لم تكن معادية للسامية، ولكن بدوافع شخصية وسياسية، ولا ينبغي ربطها بميول معادية للسامية"

أدانت المحكمة الاتحادية بمنهاتن في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة ناشط مؤيد للفلسطينيين( مسعود سعدة 39 عاما) بالسجن 18 شهرًا، الجمعة المنصرمة، بتهم "التآمر لارتكاب جرائم كراهية، ومهاجمته يهودًا خلال احتجاجات مع وضد إسرائيل" وكان الناشط قد أقر بأنه مذنب في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، كجزء من صفقة إقرار بالذنب، في ما طالب محامو مسعود "حكما بالسجن ستة أشهر"، بحجة أن "الهجمات لم تكن معادية للسامية، ولكن بدوافع شخصية وسياسية، ولا ينبغي ربطها بميول معادية للسامية"

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع أخبار منهاتن لعام 2022. في نيويورك، "هذه الإدانة استثنائية لأن معظم تهم جرائم الكراهية في مدينة نيويورك تم إسقاطها قبل النطق بالحكم" وازدادت الأعمال المعادية للسامية مؤخرًا في المدينة، وفي ربيع عام 2021 ، خلال التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، "تصاعدت الأعمال المعادية للسامية في الولايات المتحدة، زار مسعود مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مانهاتن، هناك سأل رجلاً حول عنقه نجمة داود إذا كان يهوديًا، قبل أن يلكمه في وجهه"

وبحسب التقرير، قام مسعود وشريكه بزيارة منزل هيشي تيشلر، وهو شخصية مثيرة للجدل ومعروفة في مجتمع بورو بارك المتشدد اقترب مسعود من تيشلر وهدده قائلاً: "نعرف أين تعيش، سنصل إليك"، وحاول تيشلر تصوير مهاجمه، الذي انتزع الهاتف من يديه، ثم قام شريك مسعود بلكم تيشلر في وجهه، وتابع التقرير"في عام 2022، شارك المتهم في مسيرة نظمتها جماعة مؤيدة للفلسطينيين في مانهاتن ، حيث اعتدى على متظاهر يعارضها ، مات جرينمان، الذي كان يرتدي العلم الإسرائيلي. قال ممثلو الادعاء إن "مسعود ألقى جرينمان على الأرض، ولكمه بشكل متكرر، وجر وجهه على الرصيف، ثم نزع العلم الإسرائيلي عنه"، وخلال تلك المسيرة نفسها.

وطلب المدعون حكما بالسجن 18 شهرا قائلين إن "الجرائم خطيرة للغاية. والعنف بدافع الكراهية مثل سلوك المدعى عليه يبعث برسالة إلى مجموعة كاملة من الناس مفادها أن أفرادها ليسوا آمنين، إنه يستهدف المجتمعات، ويجردهم من إنسانيتهم"، معتبرين أن "الردع كان اعتبارًا مهمًا في وقت تصاعد معاداة السامية"