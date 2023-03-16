محكمة تمهل الرئيس البرازيلي السابق خمسة أيام لتسليم مجوهرات تلقاها هدية من السعودية

قال رئيس المحكمة خلال جلسة استماع إنه بموجب القانون البرازيلي لا يمكن للموظفين العموميين الاحتفاظ إلا بالهدايا "الشخصية للغاية وذات القيمة النقدية المتدنية"

أمهلت محكمة برازيلية الأربعاء الرئيس السابق جايير بولسونارو خمسة أيام لتسليم مجوهرات تلقاها هدية من السعودية، وأمرت بمراجعة جميع الهدايا الرسمية التي حصل عليها خلال ولايته.

قال رئيس المحكمة خلال جلسة استماع إنه بموجب القانون البرازيلي لا يمكن للموظفين العموميين الاحتفاظ إلا بالهدايا "الشخصية للغاية وذات القيمة النقدية المتدنية".

ضبط موظفو الجمارك في تشرين الأول/أكتوبر 2021 مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار في مطار ساو باولو موجهة للسيدة الأولى سابقا وفشلت محاولة إدخالها إلى البلاد من دون التصريح عنها للجمارك. وبحسب الوزيـر المعني بينتو ألبوكيركه فـإن مجمـوعة أخـــرى من المجوهرات أدخلت إلى البرازيل دون أن تضبط.