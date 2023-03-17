قاتل يبلغ من العمر 14 عامًا يقتل 8 اشخاص في حفلة عيد ميلاد

في وقت إطلاق النار، أقيمت حفلة عيد ميلاد في منزل العائلة. بالإضافة إلى القتلى الثمانية، أصيب سبعة أشخاص - اثنان منهم الأطفال

ألقت السلطات المكسيكية القبض على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا يحمل لقب "إل تشابيتو" ، ويُشتبه بقتله ثمانية أشخاص. كانت جرائم القتل جزءًا من الحروب بين عصابات المخدرات في البلاد.

في 22 كانون الثاني\ يناير، ركب الصبي دراجة نارية وفتح النار على منزل عائلة في تشيمالغواكان، وهي ضاحية فقيرة في مكسيكو سيتي. في وقت إطلاق النار، أقيمت حفلة عيد ميلاد في منزل العائلة. بالإضافة إلى القتلى الثمانية، أصيب سبعة أشخاص - اثنان منهم الأطفال.

تم القبض على شخص آخر للاشتباه في جرائم قتل. وأعلنت إدارة السلم العام في المكسيك، عن اعتقال سبعة أشخاص آخرين، أعضاء في العصابة التي ينتمي إليها المشتبه في قتلهم، بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات.

لم تفصح السلطات عن الدافع وراء جرائم القتل، لكن عصابات المخدرات غالبًا ما ترسل افرادها أو قتلة مأجورين لاغتيال أعضاء العصابات المتنافسة، وتجار المخدرات الذين يعملون في "منطقة الكارتل" أو المدينين غير القادرين على سداد الأموال.

هذا ليس أول قاتل صبي يتم القبض عليه في المكسيك، في عام 2010، اعتقل الجنود صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا وزعم أنه اختطف عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا وأجبر على العمل في عصابة مخدرات، وأنه شارك في قطع رؤوس أربعة أشخاص على الأقل.

اللقب الذي أطلق على الصبي الذي تم اعتقاله الآن هو على اسم رب المخدرات جواكين "إل تشابو" جوزمان ، المسجون في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات في المكسيك إن خمسة من أعضاء عصابات المخدرات المكسيكية اعتقلوا بسبب خطف وقتل أمريكيين في الآونة الأخيرة في ولاية تاماوليباس الحدودية. ولقي اثنان من الأمريكيين وامرأة مكسيكية مصرعهما بعد أن فتح مسلحون النار في وضح النهار على مجموعة من أربعة مواطنين أمريكيين بعد وقت قصير من اقتيادهم إلى مدينة ماتاموروس قادمين من تكساس في 3 مارس.

وأثار الهجوم على الأمريكيين اتهامات متبادلة من جانب السياسيين الأمريكيين ، خاصة الجمهوريين واستخدمها البعض لتصعيد الدعوات إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد الكارتلات في المكسيك ، وهو اقتراح رفضه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بشدة.