ترامب يرجح توقيفه الثلاثاء القادم ويدعو انصاره للتظاهر

ترامب تقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016 ودعا الأميركيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثاً عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

يركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات. ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة "سي ان بي سي" مساء الجمعة إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام. ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.

ونشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (الذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024) على منصة "فيسبوك" و "يوتيوب"، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول، وكتبترامب الذي يسعى للترشح لولاية ثانية في عام 2024، "لقد عدت!"، إلى جانب مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطف من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، ويقول فيه "آسف لجعلكم تنتظرون - عمل معقد".