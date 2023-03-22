الخارجية الأمريكية تستدعي السفير الإسرائيلي لديها إلى جلسة توبيخ

المحادثة جاءت بعد مصادقة الكنيست على الغاء "قانون فك الارتباط الثلاثاء

في خطوة غير عادية، استدعت الخارجية الأمريكية الليلة السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ اليها لمحادثة توبيخ، جاءت بعد إلغاء الكنيست "قانون فك الارتباط"، اجتمع هرتسوغ خلال الجلسة مع نائبة وزير الخارجية ووندي شيرمان.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "نائبة الوزير عبرت عن مخاوف الولايات المتحدة من القوانين التي صادقت عليها الكنيست وإلغاء عناصر هامة في قانون "فك الارتباط" عام 2005. بما يشمل حظر بناء المستوطنات شمالي الضفة الغربية".

وأضاف البيان أن "شيرمان وهرتسوغ ناقشا أيضا أهمية أن يتجنب الطرفان خطوات وتصريحات يمكنها أن تزيد حدة التوتر قبل شهر رمضان، عيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي". وأشارت شيرمان خلال المحادثة الى حقيقة أن القانون الذي صودق عليه جاء قبل يومين فقط من قمة شرم الشيخ، والتي التزمت خلالها إسرائيل بتهدئة النفوس قبل شهر رمضان.

محادثة توبيخ من هذا القبيل تعتبر خطوة نادرة جدا بالعلاقات بين إسرائيل-الولايات المتحدة وتشكل احتجاجا ديبلوماسيا رسميا. عادة ما يحرص الأمريكيون على تمرير رسائلهم الى إسرائيل بدون استخدام خطوات من هذا القبيل. وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أصدر بيانا شديد اللهجة قال فيه إن "التشريع الإسرائيلي استفزازي".

وكانت الكنيست صادقت بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "تطبيق خطة فك الارتباط"، بموجبة سيسمح لدخول الإسرائيليين ومكوثهم في المستوطنات الإسرائيلية الأربعة التي اخليت في شمال الضفة الغربية عام 2005، والتي حظر الدخول اليها خلال السنوات الـ18 الأخيرة، ويشار الى أن اثنتين من هذه المستوطنات قريبة جدا من جنين.