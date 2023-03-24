الولايات المتحدة وكندا يعلنان عن اتفاق مشترك للتصدّي للهجرة غير الشرعية

ينصّ الاتّفاق على أن تستعيد الولايات المتّحدة طالبي اللجوء غير المسجّلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، في خطاب أمام البرلمان الكندي أنّ الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية، وتابع "الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سوياً لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود".

وينصّ الاتّفاق على أن تستعيد الولايات المتّحدة طالبي اللجوء غير المسجّلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وكندا "شعبان" يشتركان في "قلب واحد". و "في حالة الخلاف" يسعون لحل مشاكلهم "بالصداقة والنية الحسنة". أعلن الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، بين نكتتين عن الهوكي وفشل سنواته القليلة في تعلم اللغة الفرنسية، عن اتفاق بشأن إحدى هذه النقاط العالقة: الهجرة غير النظامية.

وفي السياق ستعمل واشنطن وأوتاوا "معًا لتثبيط العبور غير القانوني" لحدودهما المشتركة ، وهو موضوع مثير للجدل في السياسة الكندية في الوقت الحالي، كما "رحب" الرئيس الأمريكي بالتزام كندا باستقبال 15000 مهاجر إضافي بانتظام من جميع أنحاء القارة الأمريكية.