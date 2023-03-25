قتلى وجرحى في ولاية ميسيسيبي الأميركية جراء عواصف ورياح شديدة

23 قتيلاً على الأقل في إعصار وعواصف ضربت ميسيسيبي الأميركية

قتل ما لا يقل عن 23 شخصًا على الأقل عندما ضربت زوبعة وعواصف عاتية ولاية ميسيسيبي الأميركية مساء الجمعة على ما أفادت السلطات وسائل إعلام محلية.

ونقلت محطة "إيه بي سي" التلفزيونية عن هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية قولها إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في منطقتي شاركي وهامفريز اللتين تبعدان 110 كيلومترات شمال جاكسون عاصمة ميسيسيبي.

واجتاح إعصار قوي وعواصف رعدية شديدة ولاية ميسيسيبي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. فيما قالت وكالة "رويترز" إن الأعصار تسبب أيضًا في أضرار لمنطقة امتدت لمسافة أكثر من 160 كيلومترًا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، مشاهد مرعبة عن الأعاصير والرياح التي اجتاحت الولاية.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلاً في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية قد أعلنت حالة طوارئ من إعصار تسبب في أضرار شرقي مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي واستمر في اجتياح مناطق في الشمال الشرقي بسرعة 113 كم/ساعة دون أن يضعف، متوجها نحو ولاية ألاباما.