كاني ويست يعدل خطابه العدائي: "بت أحب الشعب اليهودي مرة أخرى"

نشر صورة لملصق فيلم "21 Jump Street" بطولة جونا هيل اليهودية وعلق: "مشاهدة جونا هيل في 21 جامب ستريت جعلني أحب الشعب اليهودي مرة أخرى.

فاجأ مغني الراب كاني ويست، الذي تم حظر وصوله إلى حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار خطاباته المعادية للسامية العام الماضي، مستخدمي إنستغرام يوم السبت بتعليق يعلن أنه "يحب اليهود مرة أخرى".

كانت هذه أول مشاركة على إنستغرام يشاركها ويست مع متابعيه البالغ عددهم 18 مليونًا منذ استعادة حسابه، بعد حظره لعدة أشهر.

نشر صورة لملصق فيلم "21 Jump Street" بطولة جونا هيل - يهودية - وتشانينج تاتوم، مصحوبة بالتعليق: "مشاهدة جوناه هيل في 21 جامب ستريت جعلني أحب الشعب اليهودي مرة أخرى."

وتابع: "لا ينبغي على المرء إذا غضب على فرد أو فردين أن يسقط مشاعر الكراهية تلك على ملايين الأبرياء". "لا يمكن وصف أي مسيحي بمعاداة السامية وسط علمه بأن المسيح يهودي. شكرا لك جونا هيل، أنا أحبك".

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ألقى ويست باللوم على "الصهاينة اليهود" في علاقة زوجته السابقة كيم كارداشيان ببيت ديفيدسون، الذي ينحدر والده من أصول يهودية. قال في ذلك الوقت: "لقد بدأ الصهاينة اليهود هذه الحياة". "إنهم يخبرون هذه المرأة المسيحية التي لديها أربعة أطفال سود أن تنقل هذه الرسالة في وسائل الإعلام."

صعّد الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يقول إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، الجدل في كانون الأول/ ديسمبر عندما أشاد علنًا بهتلر، قائلاً إنه رأى "أشياء إيجابية عن هتلر ... اخترع هذا الرجل الطرق السريعة، واخترع الميكروفون الذي أستخدمه أنا كموسيقي. لا يمكنك أن تقول علانية أن هذا الشخص لم يقم بأي شيء جيد، وأنا سئمت منه".

"لقد سئمت من التشهير، كل إنسان قد جلب شيئًا ذا قيمة، وخاصة هتلر"، قال بإصرار. "علينا أن نتوقف عن إهانة النازيين طوال الوقت. أنا أحب النازيين".