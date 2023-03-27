الولايات المتحدة : مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية

شابة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب البلاد، في هجوم استخدمت بندقيتين ومسدسا بحسب بيان للشرطة

أعلنت شرطة الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب البلاد، في هجوم استخدمت بندقيتين ومسدسا، وقال المسؤول في شرطة ناشفيل بولاية تينيسي دون آرون خلال مؤتمر صحافي إنّ "مطلق النار أنثى ويبدو أنّها مراهقة".

وفي السياق قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الإثنين، "كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (...) حظراً على البنادق الهجومية؟"، وذلك تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بواسطة هذا السلاح الناري، وأضافت "كفى!"، وذلك بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّساً "على الأقلّ"، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.