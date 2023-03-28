مقتل 39 مهاجرا في حريق بمركز احتجاز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

وردت أنباء الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مركز احتجاز للمهاجرين أسفر عن مقتل 39 شخصًا. يقع المركز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في سيوداد خواريز، تشيهواهوا، المكسيك، بالقرب من جسر ستانتون لاريدو الدولي.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي إعلان رسمي أو أرقام عن الإصابات والوفيات. ومع ذلك، ظهرت التغريدات مع مقاطع فيديو لأفراد الطوارئ الذين يصلون إلى الموقع، بما في ذلك الحرس الوطني والجيش والشرطة المحلية وإدارة الإطفاء الذين تم استدعاؤهم جميعًا إلى الموقع بسبب الوضع الفيدرالي للمنشآت.

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وتشير التقارير الأولية إلى وقوع مشاجرات بين المهاجرين المحتجزين وموظفي المعهد، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حريق في داخل المبنى. في وقت سابق من اليوم، ورد أن الموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط المدينة لإبعاد المهاجرين الذين كانوا يتسولون للحصول على المال ويبيعون البضائع على جانب الطريق.

جميع التقارير حتى الآن كانت غير رسمية، نظرا لعدم جمع الحقائق بعد.