مقتل 39 مهاجرا في حريق بمركز احتجاز على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

وردت أنباء الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مركز احتجاز للمهاجرين أسفر عن مقتل 39 شخصًا. يقع المركز بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في سيوداد خواريز، تشيهواهوا، المكسيك، بالقرب من جسر ستانتون لاريدو الدولي.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي إعلان رسمي أو أرقام عن الإصابات والوفيات. ومع ذلك، ظهرت التغريدات مع مقاطع فيديو لأفراد الطوارئ الذين يصلون إلى الموقع، بما في ذلك الحرس الوطني والجيش والشرطة المحلية وإدارة الإطفاء الذين تم استدعاؤهم جميعًا إلى الموقع بسبب الوضع الفيدرالي للمنشآت.