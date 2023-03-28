المكسيك: مقتل 39 مهاجراً في حريق بمركز احتجاز

من جهته، قال المعهد الوطني للهجرة "نأسف لوفاة 39 مهاجراً حتى الآن في الحريق"، في حصيلة أكدها لاحقاً الرئيس المكسيكي

قضى 39 مهاجرا على الأقل، من بينهم 28 مواطنا من غواتيمالا، في حريق شبّ صباح اليوم الثلاثاء، في مركز لتوقيف المهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة، في مأساة تسبّب بها مهاجرون يخشون الترحيل، بحسب الحكومة المكسيكية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز اوبرادور خلال مؤتمر صحافي إنّ المهاجرين "وضعوا مفارش على باب مركز الاستقبال وأضرموا فيها النار دون أن يفكّروا في أنّ ذلك سيسبب هذه المأساة الفظيعة"، وأضاف أنّ "ذلك بمثابة تحرك احتجاجي نعتقد أنهم قاموا به لأنّهم علموا بأنهم سيرحّلون".

من جهته، قال المعهد الوطني للهجرة "نأسف لوفاة 39 مهاجراً حتى الآن في الحريق"، في حصيلة أكدها لاحقاً الرئيس المكسيكي، وأضاف أن "29 مصابا في حالة خطرة نقلوا إلى أربعة مستشفيات وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا"

وأشار المعهد إلى أنه تواصل "مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات المهاجرين الذين قضوا".

بدوره، قال وزير الخارجية الغواتيمالي ماريو بوكارو "نحن نأسف لمقتل 28 غواتيمالياً". وأوضح أنّ القتلى بالغون تمّ التعرف عليهم "لأنّ الشبكة القنصلية كانت قد استجوبتهم".

وقال مكتب المدّعي العام المكسيكي نقلاً عن المعهد الوطني للهجرة إنّ "المهاجرين الذين تمّ التعرف عليهم" هم 28 غواتيماليا و13 هندوراسياً و12 فنزويليا و12 سلفادوريا وكولومبي وإكوادوري، من دون تمييزهم بين قتلى وجرحى.

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الاثنين وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر، وبدأ الحريق في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميون.