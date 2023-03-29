الرئيس بايدن يفتتح الأربعاء النسخة الثانية من "القمة للديموقراطية"

ستقام الخميس في ثاني أيام القمة فعاليات في عواصم كل من الدول المضيفة وسط غياب بارز للمملكة العربية السعودية ومصر وتركي

بحضور 121 دولة، يفتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "القمة للديمقرطية" تشاركه في تنظيم النسخة الثانية منها كل من كوستاريكا وهولندا وزامبيا وكوريا. وعرضت كوريا الجنوبية استضافة النسخة الثالثة من هذه القمة.

من المتوقع أن يُعلن بايدن عن استثمار 690 مليون دولار لدعم "التجدّد الديموقراطي" في العالم، سيجري الحرص على أن يُستخدم للترويج لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومحاربة الفساد 2021. ويتوقع أن يتمحور جزء كبير من المناقشات أيضاً حول التهديدات التي تطرحها التقنيات الجديدة، في إشارة إلى برامج التجسس خصوصاً.

وسيترأس زعماء كل من الدول الخمس المضيفة جلسة عامة افتراضية خلال القمة الأربعاء، وتتمحور جلسة الرئيس الأميركي حول "استجابة الديموقراطيات للتحديات العالمية"، ودُعي إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي منعطف غير مسبوق، تدخلت الولايات المتحدة بشكل حثيث مؤخرا في الحكومة الإسرائيلية على خلفية دفعها بمخطط للإصلاح القضائي ينهش من صلاحيات محكمة العدل العليا ويضع مزيدا من القوة التشريعية بيد الكنيست وهو ما أثار حراكا شعبيا دك شوارع البلاد بمظاهرات احتجاجية ساخطة دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن تعليق هذا المخطط وسط تأكيد بايدن أن هكذا تغيير يستوجب الحصول على أوسع قاعدة من الإجماع الجماهيري.

وفي كلمة ألقاها عبر الانترنت في إطار القمة، قال نتنياهو "عرفت إسرائيل والولايات المتحدة اختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد على أن التحالف بين أكبر ديموقراطية في العالم وبين إسرائيل الديموقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع. وما من شيء قادر على تغيير ذلك".

وستقام الخميس في ثاني أيام القمة فعاليات في عواصم كل من الدول المضيفة وسط غياب بارز للمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا. وبقيت خارج المدعوين أيضا دولة المجر بقيادة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، وسنغافورة وبنغلادش. وتمت دعوة الهند التي تُصنّف أكبر ديموقراطية في العالم بعد أيام على استبعاد زعيم المعارضة راهول غاندي عن البرلمان الهندي. ورفضت باكستان الدعوة بزعم رغبتها "العمل بشكل ثنائي" مع الدول المُضيفة.

ورأت "فريدوم هاوس"، وهي مجموعة للأبحاث في مجال الديموقراطية تدعمها الحكومة الأميركية، أن العام 2022 شهد تراجعاً للديموقراطية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما جاء في تقريرها السنوي.