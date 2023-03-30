الولايات المتحدة: تحطم طائرتي هليكوبتر في كنتاكي ومخاوف من سقوط قتلى

قال متحدث باسم قاعدة فورت كامبل العسكرية إن طائرتي هليكوبتر من طراز HH60 بلاك هوك تحطمتا خلال "مهمة تدريب روتينية دون أن يعرف بعد وضع أفراد الطاقم"

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي في مقاطعة تريغ بولاية كنتاكي ويُخشى أن عددًا من الأشخاص لقوا مصرعهم بالحادث.

ووفقا لتقرير أعدته البي بي سي قال حاكم الولاية آندي بشير إن هذه "أنباء صعبة" مع "تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع قتلى".

وتقول تقارير إخبارية محلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 21:35 بالتوقيت المحلي (01:35 بتوقيت جرينتش)، وربما قتل تسعة أشخاص.

وقال متحدث باسم قاعدة فورت كامبل العسكرية إن طائرتي هليكوبتر من طراز HH60 بلاك هوك تحطمتا خلال "مهمة تدريب روتينية دون أن يعرف بعد وضع أفراد الطاقم".

يتبع...