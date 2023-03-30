البيت الأبيض: نناشد المواطنين الأمريكيين مغادرة روسيا على الفور

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.".

ناشد البيت الأبيض، اليوم الخميس، المواطنين الأمريكيين المتواجدين في روسيا على المغادرة في أقرب وقت وبشكل فوري، ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.".

وأضاف بلينكن، تعليقا على احتجاز روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن واشنطن تدين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني، لافتا إلى أن موسكو مستمرة في تخويف الصحفيين وقمعهم ومعاقبتهم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية، أننا على اتصال مع صحيفة وول ستريت جورنال بشأن احتجاز الصحفي الأمريكي، موضحا: "نسعى لحصول المواطن الأمريكي المعتقل في روسيا على الخدمات القنصلية وتقديم كل الدعم المناسب"

جاءت تصريحات بلينكن بعد قبض روسيا على صحفي أمريكي يعمل مراسلا لدي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بتهمة التجسس وفي وضع المتلبس.

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